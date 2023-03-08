Контракт экспрессивного наставника с "волками" заканчивается в конце июня 2024 года. Однако Моуринью может покинуть тренерский мостик Ромы уже летом 2023 года. СМИ сватают на его место сразу несколько топовых тренеров.

Читайте также Яремчук вторично остался без тренера: Брюгге попрощался с наставником из-за позорного поражения в ЛЧ

Интересная замена Моуринью

Среди них имена Зинедина Зидана, Луиса Энрике и Томаса Тухеля. Вроде бы за последним "охотится" не только Рома, но и Интер и Реал. Поэтому "волкам" будет сложно переманить к себе 49-летнего немецкого специалиста.

Напомним, что Рома в текущем сезоне после 25 туров идет на 4 месте в Серии А, имея в своем активе 47 баллов. Также команда Моуринью продолжает борьбу в плей-офф Лиги Европы, где в 1/8 финала встретится с испанским Реал Сосьедад. Первый матч состоится 9 марта.

Любопытно, что вся тройка кандидатов на звание преемников португальца находятся без работы. Что касается Тухеля, то его последним местом работы было лондонское Челси, которое немец возглавлял с января 2021 по сентябрь 2022 года.

Были в тренерской карьере Тухеля, кроме Челси, такие клубы как Штутгарт U-19, Аусбург-19, Аусбург, Аусбург-2, Майнц, Майнц-19, Боруссия Дортмунд и ПСЖ.

Во главе "аристократов" провел 99 матчей. Интересно, что Тухель полна противоположности Моуринью. Жозе очень эмоциональный и вспыльчивый. Томас же ведет себя очень щепетильно и сдержанно.

Работа Жозе Моуринью во главе Ромы