Мог быть одноклубником Неймара

Бывший скаут ПСЖ Луис Феррер работал в структуре парижского клуба 11 лет. Теперь селекционер рассказал, что в свое время Андрей Ярмоленко мог перейти во французский клуб.

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ПСЖ внимательно следили за одним из лидеров сборной Украины. По всем качествам футболист подходил под стиль игры парижан.

Моей задачей было донести информацию до спортивного директора. Всегда надо иметь опции, а кто завтра может быть нам нужен. Мы следили за ним, он действительно обладал теми качествами, которые нам были нужны,

– признался скаут.

Добавим, что сейчас ПСЖ после 34 туров идет на 2 месте в Лиге 1. Также клуб из столицы Франции дошел до полуфинала Лиги чемпионов, где в первом матче уступил МанСити Александра Зинченко.

Зарубежная карьера Ярмоленко

В 2017 году игрок покинул киевское Динамо и перешел в Боруссию Дортмунд. Однако не пробыл в Бундеслиге даже года и подписал контракт с Вест Хэмом. По данным специализированного портала Transfermarkt, контракт украинца с клубом АПЛ рассчитан до 30 июня 2022 года.

31-летний украинец в этом сезоне не является игроком основы. Футболист получил травму в игре против Манчестер Юнайтед (9 февраля). До конца чемпионата Андрей может так и не сыграть за английский клуб. В этом сезоне правый вингер сыграл за "молотобойцев" 22 матча, в которых забил 3 гола и отдал 4 ассиста.