Міг бути одноклубником Неймара

Колишній скаут ПСЖ Луїс Феррер працював у структурі паризького клубу 11 років. Тепер селекціонер розповів, що свого часу Андрій Ярмоленко міг перейти у французький клуб.

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ПСЖ уважно стежили за одним із лідерів збірної України. За усіма якостями футболіст підходив під стиль гри парижан.

Моїм завданням було донести інформацію до спортивного директора. Завжди треба мати опції, а хто завтра може бути нам потрібен. Ми стежили за ним, він дійсно мав ті якості, які нам були потрібні,

– зізнався скаут.

Додамо, що зараз ПСЖ після 34 турів йде на 2 місці у Лізі 1. Також клуб зі столиці Франції дійшов до півфіналу Ліги чемпіонів, де у першому матчі поступився МанСіті Олександра Зінченка.

Закордонна кар'єра Ярмоленка

У 2017 році гравець покинув київське Динамо та перейшов у Боруссію Дортмунд. Однак не пробув у Бундеслізі навіть року та підписав контракт із Вест Хемом. За даними спеціалізованого порталу Transfermarkt, контракт українця з клубом АПЛ розрахований до 30 червня 2022 року.

31-річний українець у цьому сезоні не є гравцем основи. Футболіст отримав травму у грі проти Манчестер Юнайтед (9 лютого). До кінця чемпіонату Андрій може так і не зіграти за англійський клуб. У цьому сезоні правий вінгер відіграв за "молотобійців" 22 матчі, у яких забив 3 голи та віддав 4 асисти.