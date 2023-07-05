Звездный коуч уже на подходе: ПСЖ уволил наставника, пробывшего в клубе всего один сезон

Кристоф Галтье уже отбыл свой короткий срок во главе парижан. На его место должен прийти маститый тренер.

ПСЖ официально уволил Кристофа Галтье. Французский наставник провел крайне не лучший сезон на тренерском мостике столичного коллектива.

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Кратковременный тренер

Парижане решили не давать время на адаптацию своему новоиспеченному тренеру, а сделали выводы уже по итогам одного сезона. Столичный клуб ожидаемо досрочно разорвал соглашение с Кристофом Гальтье, который с такой командой как ПСЖ не смог добиться самых высоких высот. Французского специалиста пригласили на мост парижан перед началом прошлого сезона (Гальтье покинул Ниццу), предложив ему контракт на два года, однако в коллективе он протянул всего половину договоренного.

ПСЖ под руководством Гальтье вылетел в 1/8 финала Лиги чемпионов от Баварии (3:0 по итогам двух матчей), в Кубке Франции парижане уступили Марселю (тогда победу "олимпийцам" со счетом 2:1 принес именно Руслан Малиновский ). Кристоф с подопечными смог поднять над головой Суперкубок страны и победить в Лиге 1, и вот такие достижения для ПСЖ с их гегемонией не являются чем-то невероятным. К тому же пребывание Гальтье в клубе сопровождалось рядом разного рода скандалов, как с Месси, да и относительно капитанских вопросов.

Стоит отметить, что ПСЖ практически оформило трансфер нового наставника. Им, скорее всего, станет Луис Энрике, которого активнее всего сватают на пост главного тренера парижан. Более того, уже 5 июля пресс-конференция, на которой могут объявить о назначении испанца.

Благодарность за сотрудничество Кристофу Гальтье / инстаграм ПСЖ