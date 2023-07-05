Денис Бойко трогательно простился с киевским Динамо. "Бело-синий" коллектив был для голкипера родным с самого детства.

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"Навсегда фанат Динамо"

Опытный вратарь покинул столичный клуб по завершению прошлого сезона. Бойко вышел на поле в матче против Металлиста 1925 года в рамках финального 30-го тура УПЛ. Голкипер появился на газоне на 88-й минуте, подменив Георгия Бущана, а фанаты сопровождали вратаря скандированием его фамилии: "Бойко, Бойко, Бойко". Опытный вратарь после такого теплого приема не мог не проститься с родным коллективом, не написав трогательных слов.

В частности, Денис отметил, что он с ранних лет воспитывался на традициях и любви к столичному клубу, поэтому в его сердце навсегда заглавными буквами будет отчеканено имя Динамо Киев. К тому же Бойко поблагодарил всех партнеров по команде и тренерам, с которыми он работал в течение этого периода, а также весь персонал клуба, который каждый день помогал голкиперу на базе и за ее пределами, кореми слова благодарности Денис адресовал и президенту киевлян Игорю Суркису.

Отдельная благодарность нашим болельщикам, которые поддерживали нас как во времена побед, так и в трудные времена поражений! Вы наша сила! Но самые главные слова благодарности и низкий поклон нашим защитникам, которые защищают нашу страну от серых орков! Благодаря вам сейчас мы можем заниматься любимым делом! Слава Украине! Я всегда болельщик киевского Динамо,

– написал Бойко.

Напомним, что голкипер не собирается вешать свои перчатки на гвоздь. Опытного вратаря активно сватают в ряды амбициозного новичка Украинской Премьер-лиги Полесья, которое уже успело усилиться рядом талантливых и опытных исполнителей.

Бойко в рядах киевлян