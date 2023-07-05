Денис Бойко трогательно простился с киевским Динамо. "Бело-синий" коллектив был для голкипера родным с самого детства.
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"Навсегда фанат Динамо"
Опытный вратарь покинул столичный клуб по завершению прошлого сезона. Бойко вышел на поле в матче против Металлиста 1925 года в рамках финального 30-го тура УПЛ. Голкипер появился на газоне на 88-й минуте, подменив Георгия Бущана, а фанаты сопровождали вратаря скандированием его фамилии: "Бойко, Бойко, Бойко". Опытный вратарь после такого теплого приема не мог не проститься с родным коллективом, не написав трогательных слов.
В частности, Денис отметил, что он с ранних лет воспитывался на традициях и любви к столичному клубу, поэтому в его сердце навсегда заглавными буквами будет отчеканено имя Динамо Киев. К тому же Бойко поблагодарил всех партнеров по команде и тренерам, с которыми он работал в течение этого периода, а также весь персонал клуба, который каждый день помогал голкиперу на базе и за ее пределами, кореми слова благодарности Денис адресовал и президенту киевлян Игорю Суркису.
Отдельная благодарность нашим болельщикам, которые поддерживали нас как во времена побед, так и в трудные времена поражений! Вы наша сила! Но самые главные слова благодарности и низкий поклон нашим защитникам, которые защищают нашу страну от серых орков! Благодаря вам сейчас мы можем заниматься любимым делом! Слава Украине! Я всегда болельщик киевского Динамо,
– написал Бойко.
Напомним, что голкипер не собирается вешать свои перчатки на гвоздь. Опытного вратаря активно сватают в ряды амбициозного новичка Украинской Премьер-лиги Полесья, которое уже успело усилиться рядом талантливых и опытных исполнителей.
Бойко в рядах киевлян
- Денис – воспитанник Динамо, находящийся в клубе с 6 лет. Однако в свое время голкипер достаточно поездил по арендам, в частности, Денис играл в футболке Оболони, Кривбасса, киевского ЦСКА и Днепра, куда впоследствии и перешел.
- Лучший период карьеры Бойко пришелся именно на пребывание в днепровском клубе. Денис с командой становился вицечемпионом Украины, играл в квалификации Лиги чемпионов и доходил с Днепром до легендарного финала Лиги Европы. Всего за днепровский коллектив Бойко провел 102 матча, а 46 игр отстоял сухо. Также после прекрасного сезона он номинировался на голкипера сезона по версии УЕФА.
- После своих феерических выступлений в Украине Денис приковал к себе внимание иностранных клубов. Сначала украинец оказался в Бешикташе, который отдал за голкипера 3,5 миллиона евро, а затем в аренде Малаге, однако ни в одном клубе за границей он заиграть не смог.
- Во время невзгод Дениса в иностранных командах Динамо нуждалось в помощи именно в позиции вратаря, поэтому Бойко вовремя пришел на помощь, сначала отыграв в киевском клубе, как арендованный игрок, а впоследствии он перешел в состояние "бело-синих" в роли свободного агента.
- За столичный коллектив Бойко провел 108 матчей, из которых 51 на "сухо". С киевлянами он становился чемпионом Украины, дважды обладателем Кубка страны и трижды выигрывал Суперкубок Украины.