ПСЖ официально уволил Кристофа Галтье. Французский наставник провел крайне не лучший сезон на тренерском мостике столичного коллектива.

Достойно внимания "Я воспитывался в любви к Динамо": опытный игрок киевлян трогательно простился с клубом

Кратковременный тренер

Парижане решили не давать время на адаптацию своему новоиспеченному тренеру, а сделали выводы уже по итогам одного сезона. Столичный клуб ожидаемо досрочно разорвал соглашение с Кристофом Гальтье, который с такой командой как ПСЖ не смог добиться самых высоких высот. Французского специалиста пригласили на мост парижан перед началом прошлого сезона (Гальтье покинул Ниццу), предложив ему контракт на два года, однако в коллективе он протянул всего половину договоренного.

ПСЖ под руководством Гальтье вылетел в 1/8 финала Лиги чемпионов от Баварии (3:0 по итогам двух матчей), в Кубке Франции парижане уступили Марселю (тогда победу "олимпийцам" со счетом 2:1 принес именно Руслан Малиновский ). Кристоф с подопечными смог поднять над головой Суперкубок страны и победить в Лиге 1, и вот такие достижения для ПСЖ с их гегемонией не являются чем-то невероятным. К тому же пребывание Гальтье в клубе сопровождалось рядом разного рода скандалов, как с Месси, да и относительно капитанских вопросов.

Стоит отметить, что ПСЖ практически оформило трансфер нового наставника. Им, скорее всего, станет Луис Энрике, которого активнее всего сватают на пост главного тренера парижан. Более того, уже 5 июля пресс-конференция, на которой могут объявить о назначении испанца.

Благодарность за сотрудничество Кристофу Гальтье / инстаграм ПСЖ