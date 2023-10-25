ПСЖ – Милан: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

В среду 25 октября одним из самых интересных противостояний в группе Лиги чемпионов будет ПСЖ – Милан. Легендарные клубы сойдутся в матче, от результата которого может зависеть их дальнейшая судьба в Лиге чемпионов. Онлайн-трансляция матча ПСЖ – Милан доступна на сайте 24 Канала.

ПСЖ и Милан в Лиге чемпионов попали в квартет F, который по составу участников уже назвали "группой смерти". Ведь еще двумя командами там стали английский Ньюкасл и немецкая Боруссия Дортмунд. И каждая из этих команд по своему составу может претендовать на выход из группы в плей-офф. Но выйдут только две лучшие команды.

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Смотреть онлайн ПСЖ – Милан в Украине можно на платформе Megogo или Volia TV. Однако для просмотра матча нужно быть зарегистрированным пользователем, а сам доступ осуществляется на платной основе. Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча ПСЖ – Милан.

ПСЖ – Милан 3:0

Гол: Мбаппе, 32, Коло Муани, 53, Ли, 89

Стартовые составы

ПСЖ: Доннарума, Л. Эрнандес, Маркиньос, Шкриньяр, Хакими, Витинья, Угарте, Заир-Эмери, Мбаппе, Коло Муани, Дембеле

Милан: Меньян, Т. Эрнандес, Томори, Тшау, Калюлю, Рейндерс, Крунич, Муса, Леау, Жиру, Пулишич