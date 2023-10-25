ПСЖ та Мілан в Лізі чемпіонів потрапили у квартет F, який за складом учасників вже назвали "групою смерті", Адже ще двома командами там стали англійський Ньюкасл та німецька Боруссія Дортмунд. І кожна з цих команд за своїм складом мож претендувати на вихід з групи в плей-офф. Та вийдуть лише дві найкращі команди.

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ПСЖ – Мілан 3:0

Гол: Мбаппе, 32, Коло Муані, 53, Лі, 89

Стартові склади

ПСЖ: Доннарума, Л. Ернандес, Маркіньос, Шкріньяр, Хакімі, Вітінья, Угарте, Заїр-Емері, Мбаппе, Коло Муані, Дембеле

Мілан: Меньян, Т. Ернандес, Томорі, Тшау, Калюлю, Рейндерс, Крунич, Муса, Леау, Жиру, Пулішич

Кінець матчу 90+4. Кінець матчу

90+3. Норді Мукіеле вийшов на поле замість Ашрафа Хакімі

90. Замість Фікайо Томорі на поле вийшов Сімон К’яєр

Гол. ПСЖ 89. Канг Ін Лі пробиває в дотик після прострілу з флангу та відправляє м’яч у кут воріт "Мілана".

82. Гонсалу Рамуш вийшов на поле замість Коло Муані

77. Томмазо Побега та Ясін Адлі вийшли на поле замість Юнуса Муси та Раде Крунича

71. Подвійна заміна в ПСЖ. Фабіан Руїс та Канг Ін Лі вийшли замість Мануеля Угарте та Усмана Дембеле

62. П’єр Калюлю отримав жовту картку від арбітра

61. Фікайо Томорі отримав попередження від арбітра

Гол. ПСЖ 53. Гравці ПСЖ швидко розіграли кутовий. М’яч отримав Усман Демлебе у штрафному майданчику. Він пробив низом, але Майк Меньян відбив. Та якраз туди, де перебував Коло Муані. І форвард без особливих проблем відправив м’яч у ворота

VAR. ПСЖ 48. Швидка контратака ПСЖ закінчилася голом Усмана Дембеле. Але арбітр після перегляду відеоповтору скасував рішення про зарахування гол. Все через фол в атаці

46. Другий тайм розпочався

46. Заміна в "Мілані" в перерві матчу. Замість Тшау вийшов Калабрія

45+2. Кінець першого тайму

44. Усман Дембеле у підкаті в центрі поля зірвав прорив Олів’є Жиру до воріт. Арбітр за це показав йому жовту картку

Гол. ПСЖ 32. Кіліан Мбаппе отримав пас перед штрафним майданчиком. Він "розхитав" Фікайо Томорі, після чого пробив низом. І м’яч влетів у ворота. Цей перший гол, який "Мілан" пропустив в цьому сезоні Ліги чемпіонів

17. Хакімі збив Рафаеля Леау, який проривався до воріт. І отримав за це жовту картку від головного арбітра цього матчу

7. Крунич сфолив в центрі поля, за що отримав від арбітра жовту картку

4. Тшау отримав жовту картку

Матч розпочався 1. Матч розпочався