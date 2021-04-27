ПСЖ – Манчестер Сити: где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Поединок ПСЖ – Манчестер Сити состоится на стадионе "Парк де Пренс". Игра начнется в 22:00 по киевскому времени. К теме ПСЖ или Манчестер Сити: кто выиграет битву за финал Лиги чемпионов – прогноз По телевидению матч полуфинала Лиги чемпионов покажет телеканал "Футбол 2". Начало трансляции в 21:55. Поединку на канале "Футбол 2" будет предшествовать программа "Ночь Лиги чемпионов", где эксперты и приглашенные гости будут обсуждать матч ПСЖ – Манчестер Сити. Онлайн-трансляцию матча ПСЖ – Манчестер Сити можно посмотреть на платформе Oll.tv. Но доступ к трансляции платный и требует регистрации. На сайте канала "Футбол" можно оформить разовую подписку на 24 часа за 62 гривны. Доступ к трансляциям матча на один месяц обойдется от 109 гривен в месяц (в зависимости от наполненности пакета). Также матч ПСЖ – Манчестер Сити можно смотреть онлайн и на сервисе Megogo. Для этого нужно иметь подписку "Максимальная", стоимость которой составляет 197 гривен в месяц. В плей-офф Манчестер Сити прошел две немецкие команды. В 1/8 финала "горожане" выбили Боруссию Менхенгладбах, а в четвертьфинале – Боруссию Дортмунд. ПСЖ также выбил немецкую команду. В четвертьфинале парижане одолели прошлогоднего победителя Лиги чемпионов – Баварию. В 1/8 финала французы выбили каталонскую Барселону.