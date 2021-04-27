ПСЖ – Манчестер Сіті: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів Поєдинок ПСЖ – Манчестер Сіті відбудеться на стадіоні "Парк де Пренс". Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом. До темиПСЖ чи Манчестер Сіті: хто виграє битву за фінал Ліги чемпіонів – прогноз По телебаченню матч півфіналу Ліги чемпіонів покаже телеканал "Футбол 2". Початок трансляції о 21:55. Поєдинку на каналі "Футбол 2" передуватиме програма "Ніч Ліги чемпіонів", де експерти та запрошені гості обговорюватимуть матч ПСЖ – Манчестер Сіті. Онлайн-трансляцію матчу ПСЖ – Манчестер Сіті можна переглянути на платформі Oll.tv. Але доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації. На сайті каналу "Футбол" можна оформити разову підписку на 24 години за 62 гривні. Доступ до трансляцій матчу на один місяць обійдеться від 109 гривень на місяць (в залежності від наповненості пакета). Також матч ПСЖ – Манчестер Сіті можна дивитися онлайн і на сервісі Megogo. Для цього потрібноматипідписку "Максимальна", вартість якої складає 197 гривень на місяць. У плей-офф Манчестер Сіті пройшов дві німецькі команди. В 1/8 фіналу "містяни" вибили Боруссію Менхенгладбах, а учвертьфіналі –Боруссію Дортмунд. ПСЖ також вибив німецьку команду. У чвертьфіналі парижани здолали торішнього переможця Ліги чемпіонів –Баварію. В 1/8 фіналу французи вибили каталонську Барселону.