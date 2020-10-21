У першому турі Ліги чемпіонів зійшлися французький ПСЖ та англійський "Манчестер Юнайтед". Всі три голи у матчі забили гравці МЮ, але гості здобули перемогу лише наприкінці зустрічі.

ПСЖ – Манчестер Юнайтед 1:2

Голи: Марсьяль, 55 (авт.) – Фернандеш, 23, Рашфорд, 87

Обидві команди занадто обережно розпочали цей матч, без особливої гостроти біля воріт суперника. Тож перший небезпечний момент було створено, коли минуло десять хвилин гри, але де Хеа впорався з ударом Курзава.

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А після цього у ворота ПСЖ було призначено пенальті. Діалло у власному штрафному збив Марсьяля. Перегляд VAR лише підтвердив рішення арбітра, і Фернандеш пішов виконувати стандарт. Перед самим ударом півзахисник МЮ неочікувано зробив стрибок. Але переграти Наваса з позначки йому не вдалося – голкіпер відбив м'яч. Та повтор показав, що воротар вийшов з лінії воріт ще до удару, тому пенальті довелося перебивати. Цього разу Фернандеш нагоду не змарнував.

Натомість коли у протилежних воріт падали Ді Марія та Мбаппе, арбітр порушень правил не бачив.

Зрівняти рахунок ПСЖ вдалося вже у другому таймі. Але й тут гол забив гравець МЮ. Після подачі з кутового Марсьяль незграбно зіграв у власному штрафному майданчику, зрізавши м'яч у дальній кут воріт.

Після цього команди обмінялися декількома гострими випадами на ворота суперника. Та гол було забито лише один. Вже наприкінці зустрічі Рашфорд, отримавши пас, зробив ривок до штрафного майданчика. Він пробив з лінії карної зони точно в кут воріт. І м'яч від штанги влетів за лінію воріт.