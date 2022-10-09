Летнее трансферное окно запомнилось спросом украинских футболистов. Несколько наших игроков сменили клубы, а некоторыми многие интересовались.

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Впрочем, самые известные звезды УПЛ остались в своих клубах. Не сменил команду и талант Шахтера Михаил Мудрик. К вингеру проявляли интерес Байер и Арсенал, а теперь список желающих еще увеличился.

Новым претендентом на Михаила называется французский ПСЖ. Как сообщают местные СМИ, за прогрессом Мудрика усердно наблюдал спортивный директор клуба Луис Кампос.

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Он считает, что украинец существенно усугубит нападение ПСЖ, а в будущем может стать заменой Неймару или Лионелю Месси. К примеру, будущее аргентинца в Париже пока под сомнением, ведь его контракт действует до лета 2023 года.

Не должно отпугивать ПСЖ и цена на футболиста, ведь у парижан есть немалые средства на усиление команды. Ранее сообщалось, что Шахтер готов продавать Мудрика не менее 50 миллионов евро.

Мудрик – лидер Шахтера В этом сезоне Михаил стал настоящим лидером Шахтера в пяти матчах за "горняков" он забил 3 гола и отдал два ассиста. А по системе гол+пас в Лиге чемпионов у него солидные (2+2). Интересно знать Переход Мудрика в Эвертон сорвался из-за 100-миллионного трансфера МЮ Сам Шахтер тоже неплохо начал сезон. В УПЛ дончане взяли 10 очков в четырех играх и занимают второе место. А в ЛЧ команда Игоря Йовичевича разгромила на выезде Лейпциг (4:1) и сыграла вничью с Селтиком (1:1), после чего уступила гостям Реала (1:2).