Родриго и Винисиус Жуниор огорчили украинского голкипера в еврокубковом поединке. Но, если бы не Анатолий Трубин, то счет мог быть значительно больше.

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Два претендента на украинского голкипера

21-летний вратарь Шахтера и сборной Украины выдал отличный матч против Реала в Лиге чемпионов. Номер один в рамке ворот "горняков" совершил наибольшее количество сейвов в Лиге чемпионов после 3 туров.

После сыгранных поединков в активе 21-летнего украинца уже 19 сэйвов, что позволяет ему быть безоговорочным лидером списка. Отметим, что 11 сейвов выдал Анатолий в игре на "Сантьяго Бернабеу" против мадридского клуба.

Также в этой игре Трубин стал лучшим игроком донецкого клуба.

Хорошая игра Анатолия привлекла внимание итальянских клубов Серии А. По информации инсайдера Николо Скир, украинский голкипер попал в объектив Удинезе и Сассуоло. Интересно, что в прошлом Сассуоло возглавлял уже бывший наставник Шахтера Роберто Де Дзерби.

Удинезе лучше выступает в новом сезоне. После восьми туров клуб замыкает тройку лидеров таблицы Серии А, имея в своем активе 19 очков.

Сассуолло с 12 пунктами идет на восьмом месте.

Уже 11 октября Трубин может улучшить свою статистику в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. В этот день Шахтер примет "дома" Реал в 4 туре группового раунда.

Главное об Анатолии Трубине