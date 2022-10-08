Родриго и Винисиус Жуниор огорчили украинского голкипера в еврокубковом поединке. Но, если бы не Анатолий Трубин, то счет мог быть значительно больше.
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Два претендента на украинского голкипера
21-летний вратарь Шахтера и сборной Украины выдал отличный матч против Реала в Лиге чемпионов. Номер один в рамке ворот "горняков" совершил наибольшее количество сейвов в Лиге чемпионов после 3 туров.
После сыгранных поединков в активе 21-летнего украинца уже 19 сэйвов, что позволяет ему быть безоговорочным лидером списка. Отметим, что 11 сейвов выдал Анатолий в игре на "Сантьяго Бернабеу" против мадридского клуба.
Также в этой игре Трубин стал лучшим игроком донецкого клуба.
Хорошая игра Анатолия привлекла внимание итальянских клубов Серии А. По информации инсайдера Николо Скир, украинский голкипер попал в объектив Удинезе и Сассуоло. Интересно, что в прошлом Сассуоло возглавлял уже бывший наставник Шахтера Роберто Де Дзерби.
- Удинезе лучше выступает в новом сезоне. После восьми туров клуб замыкает тройку лидеров таблицы Серии А, имея в своем активе 19 очков.
- Сассуолло с 12 пунктами идет на восьмом месте.
Уже 11 октября Трубин может улучшить свою статистику в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. В этот день Шахтер примет "дома" Реал в 4 туре группового раунда.
Главное об Анатолии Трубине
- Воспитанник донецкого футбола, который в первый день 2020 года присоединился к главной команде Шахтера.
- Со временем стал номер один в раме ворот "горняков" и вытеснил с позиции опытного Андрея Пятова.
- В сезоне-2022/2023 успел провести за дончан 8 матчей, в которых пропустил 6 голов и в 3-х поединках отстоял на ноль.
- На портале Transfermarkt стоимость Трубина составляет 8 миллионов евро. Однако Шахтер захочет выручить за своего основного голкипера гораздо больше.