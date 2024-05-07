Фиаско звездного ПСЖ: Боруссия выбила команду Мбаппе и вышла в финал Лиги чемпионов

Во вторник, 7 мая, определился первый финалист Лиги чемпионов. По итогу поединка на "Парк де Пренс" борьбу за трофей продолжит Боруссия.

ПСЖ – Боруссия Д 0:1

Гол: Гуммельс, 50

В первом матче победу одержала дортмундская Боруссия (1:0) благодаря результативному удару Никласа Фюллькруга. Впрочем, звездный состав "парижан" не собирался без борьбы отдавать путевку в финал, пишет 24 Канал.

Читайте также Лунин или Куртуа: тренер Реала объявил имя вратаря, который сыграет в полуфинале ЛЧ против Баварии

"Железобетонная" защита Боруссии нейтрализовала Мбаппе и Ко

Хозяева поля с первых минут начали штурм ворот Боруссии. На острие атак ПСЖ оказывались Мбаппе, Дембеле и Гонсалу Рамос.

"Шмели" ответили острыми контратаками. На 19-й минуте встречи Юлиан Риерсон обязан был забивать, но мяч после его удара предательски пролетел рядом со штангой.

Еще один стопроцентный момент Боруссия упустила за 10 минут до завершения первого тайма. Карим Адееми выбежал на свидание с голкипером "парижан". Впрочем, Доннарумма выручил свою команду.

На перерыв команды ушли при ничейном счете, который устраивал подопечных Эдина Терзича.

В дебюте второй 45-минутки подопечные Луиса Энрике должны были открывать счет. Мбаппе сделал навес в штрафную площадь, мяч оказался у Заира-Эмери, который в одно касание пробил в стойку ворот.

Футбольное правило сработало спустя три минуты. Брандт сделал подачу с углового на Гуммельса, который ударом головой пробил мимо растерянного Доннаруммы.

Видео гола Гуммельса

Дортмунд увеличил свое преимущество по итогам двух матчей. Зато "парижанам" нужно было отыгрывать уже два мяча.

На 61-й минуте игрок ПСЖ Нуну Мендеш во второй раз проверил на прочность стойку Боруссии. Хозяева поля поймали кураж. Моменты один за другим начали возникать вблизи ворот Кобеля.

Последние минуты матча прошли в атаках ПСЖ. Мяч еще дважды попадал в каркас ворот Боруссии. Однако роковое невезение продолжало сопровождать команду Луиса Энрике.

Финальный свисток арбитра зафиксировал победу Боруссии. Немецкая команда стала первым финалистом Лиги чемпионов, а ПСЖ покидает турнир.