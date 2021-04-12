ПСЖ – Бавария: прогноз

Первая встреча в Париже завершилась выездной победой ПСЖ со счетом 3:2 благодаря дублю Килиана Мбаппе и голу Маркиньоса. Теперь в Баварии, которая в прошлом году выиграла Лигу чемпионов, шансы защитить чемпионский титул значительно ниже, чем были неделю назад.

К слову Бавария проиграла ПСЖ и вылетела из фаворитов Лиги чемпионов: какие шансы у команды на триумф

Причем фаворитом матча на "Альянц Арене" считалась команда Ханса-Дитера Флика, но, как показала игра, в футбол играют не котировки букмекеров (хотя разница была, конечно же, не особо большой). Вероятно, главной проблемой для Баварии стал тот факт, что главный бомбардир команды Роберт Левандовски пропускает оба четвертьфинальных поединка.

В минувшую субботу обе команды провели по матчу в своих чемпионатах. ПСЖ на выезде разгромил Страсбург (4:1), а Бавария не смогла выйти из психологической ямы и потеряла очки в домашнем поединке с Унион (1:1). Теперь гандикап мюнхенцев над Лейпцигом, который идет вторым в турнирной таблице Бундеслиги, составляет лишь 5 баллов.

ПСЖ – Бавария прогноз Favbet

Четвертьфинальная пара ПСЖ – Бавария одна из самых равных и непредсказуемых. Несмотря на поражение в первом матче, во втором поединке букмекеры отдают предпочтение Баварии. Победу мюнхенцев оценивают коэффициентом 2,26. В то же время шансы парижан одержать домашнюю победу оценили коэффициентом 2,93. Ничья в матче – коэффициент 4,05.

После первого матча лучшие шансы на выход в полуфинал имеет ПСЖ. Проход действующего победителя Лиги чемпионов оценивают коэффициентом 3,45. Зато на проход в 1/2 финала ПСЖ коэффициент 1,35.

По сравнению с финалом следует ожидать больше забитых голов. Двухматчевые противостояния отличаются тем, что команды больше рискуют, чем в финальных матчах. Следовательно, можно попробовать сделать ставку на тотал больше 3, что оценено коэффициентом 1,54. Также в Favbet предлагают коэффициент 3 на тотал меньше 2.5.

Шансы ПСЖ удержать преимущество во многом будут зависеть от того, как себя проявят Неймар и Килиан Мбаппе. Гол французского нападающего оценен коэффициентом 1,85. Зато на точный удар Неймара коэффициент 2,10.

В составе Баварии лидером атак при отсутствии Левандовского станет Томас Мюллер. Он один из лучших немецких нападающих в истории Баварии в Лиге чемпионов. Гол Мюллера оценен коэффициентом 2,25.