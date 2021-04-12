ПСЖ – Баварія: прогноз

Перша зустріч у Парижі завершилася виїзною перемогою ПСЖ з рахунком 3:2 завдяки дублю Киліана Мбаппе і голу Маркіньоса. Тепер у Баварії, яка в минулому році виграла Лігу чемпіонів, шанси захистити чемпіонський титул значно нижчі, ніж були тиждень тому.

До слова Баварія програла ПСЖ та вилетіла з фаворитів Ліги чемпіонів: які шанси в команди на тріумф

Причому фаворитом матчу на "Альянц Арені" вважалася команда Ханса-Дітера Фліка, але, як показала гра, у футбол грають не котирування букмекерів (хоча різниця була, звичайно ж, не особливо великою). Ймовірно, головною проблемою для Баварії став той факт, що головний бомбардир команди Роберт Левандовськи пропускає обидва чвертьфінальні поєдинки.

Минулої суботи обидві команди провели по матчу у своїх чемпіонатах. ПСЖ на виїзді розгромив Страсбург (4:1), а Баварія не змогла вийти з психологічної ями і втратила очки у домашньому поєдинку з Уніоном (1:1). Тепер гандикап мюнхенців над Лейпцигом, який йде другим у турнірній таблиці Бундесліги, становить лише 5 балів.

ПСЖ – Баварія: прогноз Favbet

Чвертьфінальна пара ПСЖ – Баварія одна з найбільш рівних та непередбачуваних. Попри поразку у першому матчі, у другому поєдинку букмекери віддають перевагу Баварії. Звитягу мюнхенців оцінюють коефіцієнтом 2,26. Водночас шанси парижан здобути домашню перемогу оцінили коефіцієнтом 2,93. Нічия у матчі – коефіцієнт 4,05.

Після першого матчу кращі шанси на вихід у півфінал має ПСЖ. Прохід чинного переможця Ліги чемпіонів оцінюють коефіцієнтом 3,45. Натомість на прохід до 1/2 фіналу ПСЖ коефіцієнт 1,35.

У порівнянні з фіналом слід чекати більше забитих голів. Двоматчеві протистояння відрізняються тим, що команди більше ризикують, аніж у фінальних матчах. Відтак, можна спробувати зробити ставку на тотал більше 3, що оцінено коефіцієнтом 1,54. Також у Favbet пропонують коефіцієнт 3 на тотал менше 2.5.

Шанси ПСЖ втримати перевагу багато в чому будуть залежати від того, як себе проявлять Неймар та Кіліан Мбаппе. Гол французького нападника оцінений коефіцієнтом 1,85. Натомість на точний удар Неймара коефіцієнт 2,10.

У складі Баварії лідером атак за відсутності Левандовського стане Томас Мюллер. Він один з найкращих німецьких нападників в історії Баварії у Лізі чемпіонів. Гол Мюллера оцінений коефіцієнтом 2,25.