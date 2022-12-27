ПСВ нацелилось на подписание нападающего норвежского Молде Олы Брюнхильдсена. Игрок может обойтись нидерландцам гораздо дешевле, чем Виктор Цыганков.

Достойно внимания Цыганков снова попал под прицел ПСВ после рекордного трансфера лидера

После продажи Коди в Ливерпуль, ПСВ активно подыскивает замену своему звездному футболисту. Нидерландский коллектив уже контактировал с Молде и самым 23-летним Брюнхильдсеном. Стороны находятся на продвинутой стадии переговоров. Контракт игрока с Молде действует до декабря 2024 года. Трансфермаркт оценивает Брюнхилдсена в 3 миллиона евро, в то время как Цыганкова в 22 миллиона евро. Возможен ли трансфер обог игроков в клуб – не сообщается.

Статистика норвежца в текущем сезоне