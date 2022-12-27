ПСВ націлилось на підписання нападника норвежського Молде Оли Брюнхільдсена. Гравець може обійтись нідерландцям значно дешевше, аніж Віктор Циганков.

Варте уваги Циганков знову потрапив під приціл ПСВ після рекордного трансферу лідера

Після продажу Коді Гакпо у Ліверпуль, ПСВ активно підшуковує заміну своєму зірковому футболісту. Нідерландський колектив уже контактував з Молде та самим 23-річним Брюнхільдсеном. Сторони знаходяться на просунутій стадії переговорів. Контракт гравця з Молде чинний до грудня 2024 року. Трансфермаркт оцінює Брюнхілдсена в 3 мільйони євро, в той час, як Циганкова у 22 мільйони євро. Чи можливий трансфер обох гравців у клуб – не повідомляється.

Статистика норвежця у поточному сезоні