На чемпионате мира 2022 года засияло немало звезд, которые станут героями ближайшего трансферного окна. Один из них уже нашел новый клуб.

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Официальный сайт ПСВ сообщил, что договорился с Ливерпулем по трансферу Коди Гакпо зимой. Стороны уже согласовали переход, но нидерландцу нужно еще прилететь в Англию и пройти медосмотр в состоянии "красных".

Клуб из Эйндховена не раскрыл сумму трансфера 23-летнего форварда, но гендиректор Марсель Брандс отметил, что это рекордная продажа для ПСВ. Напомним, что больше всего голландцы выручили за Рууда ван Нистелроя.

В 2001 году он был продан в Манчестер Юнайтед за 30 миллионов евро. Согласно слухам, Ливерпуль отдал за Коди 37 миллионов фунтов + 13 миллионов в качестве бонусов.

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Кто такой Гакпо

Гакпо является питомцем ПСВ и его можно назвать универсальным форвардом. Он может действовать как в центре нападения, так и на флангах или под нападающим. В Ливерпуле он должен подменить Луиса Диаса, надолго вылетевшего из-за серьезной травмы.

За взрослую команду ПСВ Коди играет с 2017 года, где в 159 матчах забил 55 мячей. Вместе с командой он выиграл по одному чемпионату и Кубку Нидерландов, а также взял два Суперкубка страны. Сейчас именно Гакпо является лучшим бомбардиром Эредивиз этого сезона (9 голов).

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Коди также является основным игроком сборной Нидерландов. За полтора года он наиграл 14 матчей, забив шесть голов. Три из них Гакпо забил на ЧМ-2022, поразив в группе ворота Сенегала, Эквадора и Катара.