Билосюк: Для меня это было сложно

Капитан женской команды вернулась к девушкам и готова помочь сборной Украины в эстафете на Олимпиаде-2022. Елена Билосюк прокомментировала свое возвращение после коронавируса.

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Биатлонистка рассказала, что имела возможность следить за гонками в онлайн режиме. Но психологически не могла смотреть трансляции в четырех стенах. Спортсменка максимально аккумулировала эмоции и закрылась от внешнего мира.

Ты находишься на Олимпийских играх, но сидишь в четырех стенах и смотришь как другие люди получают медали, банально, выходят на старт. Для меня это было сложно, поэтому не смотрела и максимально старалась держать при себе все эмоции и закрыться от внешнего мира,

– призналась биатлонистка.

"Это не лыжи, не винтовка"

Уже после нескольких дней на самоизоляции состояние Елены улучшилось, поэтому она могла приступить к тренировкам в тренажерном зале, чтобы хоть как-то поддерживать свою физическую форму.

"Конечно, это не лыжи, не винтовка и назвать это полноценными тренировками точно не могу", – добавила Билосюк.

К сожалению, Елена не успела восстановиться к спринту, который состоялся 11 февраля. Поэтому единственный возможный старт на Олимпиаде-2022 будет женская эстафета.

Восстановление Билосюк позволит Украине заявить команду на коронную эстафету, которая состоится 16 февраля. Ведь в обойме сборной теперь четыре здоровые биатлонистки.

Сейчас на самоизоляции продолжает находиться Дарья Блашко.