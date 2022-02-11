Білосюк: Для мене це було складно

Капітан жіночої команди повернулась до дівчат та готова допомогти збірній України в естафеті на Олімпіаді-2022. Олена Білосюк прокоментувала своє повернення після коронавірусу.

До теми Білосюк повернулась до команди та готується до естафети на Олімпіаді-2022

Біатлоністка розповіла, що мала можливість стежити за гонками в онлайн режимі. Але психологічно не могла дивитись трансляції у чотирьох стінах. Спортсменка максимально акумулювала емоції та закрилась від зовнішнього світу.

Ти перебуваєш на Олімпійських іграх, але сидиш в чотирьох стінах і спостерігаєш як інші люди здобувають медалі, банально, виходять на старт. Для мене це було складно, тому не дивилася і максимально намагалася тримати при собі всі емоції і закритися від зовнішнього світу,

– зізналась біатлоністка.

"Це не лижі, не гвинтівка"

Вже після декількох днів на самоізоляції стан Олени покращився, тому вона могла приступити до тренувань у тренажерному залі, щоб хоч якось підтримувати свою фізичну форму.

"Звісно це не лижі, не гвинтівка і назвати це повноцінними тренуваннями точно не можу", – додала Білосюк.

На жаль, Олена не встигла відновитись до спринту, який відбувся 11 лютого. Тому єдиний можливий старт Білосюк на Олімпіаді-2022 буде жіноча естафета.

Відновлення Білосюк дозволить Україні заявити команду на коронну естафету, яка відбудеться 16 лютого. Адже в обоймі збірної тепер чотири здорові біатлоністки.

Наразі на самоізоляції продовжує перебувати Дар'я Блашко.