Поэтому украинских спортсменов дисквалифицировали. Об этом в эфире программы Екатерины Соляр "Перекрестный допрос" на 24 канале сообщил министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт.

Читайте также Нужно восхищаться не только Беленюком, а и другими спортсменами, – министр спорта

Гутцайт: Ситуация с допингами у наших спортсменов не может продолжаться

"Там провальный результат. Там есть допинг-пробы", – подчеркнул он.

По его словам, именно к Федерации тяжелой атлетики у министерства остаются вопросы. Так как там есть реальные проблемы с допинг-пробами. Из-за этого всех атлетов дисквалифицировали от участия в Олимпиаде в Токио.

Если они и дальше так будут продолжать, то они не будут иметь финансовой поддержки от государства. Потому что это деньги налогоплательщиков, это государственный бюджет, и мы платим им на подготовку,

– подчеркнул Гутцайт.

Он объяснил, что страна делает государственный заказ (у Федерации тяжелой атлетики – 24 канал), чтобы спортсмены завоевали медали на Олимпийских играх-2024 в Париже. Впрочем, если эта ситуация с допингом будет продолжаться и дальше, их не будут финансировать.

В Министерстве молодежи и спорта сейчас будут пересматривать главных тренеров, которые работают в мужской шпаге. Гутцайт отметил, федерация получила жесткий месседж, что эта ситуация с допингами у наших спортсменов не может продолжаться.

"Согласен, что это провальное выступление, потому что вообще мы имеем такие мощные традиции, но не увидели результата на Олимпийских играх", – заявил глава Минспорта.

Громкие допинг-скандалы с украинскими тяжеловесами

Международное агентство допинг-тестирования обвинило трехкратного чемпиона Европы Дмитрия Чумака в попытке дать взятку допинг-офицеру ради уклонения от теста на допинг. Сам спортсмен отверг все замечания. И подчеркнул, что запрещенных веществ после проверки в его организме не нашли.

Допинг обнаружили и у троих призеров предыдущих Олимпиад. Положительные пробы зафиксировали у:

бронзового призера Олимпийских игр-2008 Натальи Давыдовой;

серебряной медалистки Олимпийских игр-2008 Ольги Коробки;

чемпиона Олимпийских игр-2012 Алексея Торохтия.

Все трое тяжелоатлетов лишились медалей и президентской стипендии.