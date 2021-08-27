Поэтому украинских спортсменов дисквалифицировали. Об этом в эфире программы Екатерины Соляр "Перекрестный допрос" на 24 канале сообщил министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт.
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Гутцайт: Ситуация с допингами у наших спортсменов не может продолжаться
"Там провальный результат. Там есть допинг-пробы", – подчеркнул он.
По его словам, именно к Федерации тяжелой атлетики у министерства остаются вопросы. Так как там есть реальные проблемы с допинг-пробами. Из-за этого всех атлетов дисквалифицировали от участия в Олимпиаде в Токио.
Если они и дальше так будут продолжать, то они не будут иметь финансовой поддержки от государства. Потому что это деньги налогоплательщиков, это государственный бюджет, и мы платим им на подготовку,
– подчеркнул Гутцайт.
Он объяснил, что страна делает государственный заказ (у Федерации тяжелой атлетики – 24 канал), чтобы спортсмены завоевали медали на Олимпийских играх-2024 в Париже. Впрочем, если эта ситуация с допингом будет продолжаться и дальше, их не будут финансировать.
В Министерстве молодежи и спорта сейчас будут пересматривать главных тренеров, которые работают в мужской шпаге. Гутцайт отметил, федерация получила жесткий месседж, что эта ситуация с допингами у наших спортсменов не может продолжаться.
"Согласен, что это провальное выступление, потому что вообще мы имеем такие мощные традиции, но не увидели результата на Олимпийских играх", – заявил глава Минспорта.
Громкие допинг-скандалы с украинскими тяжеловесами
Международное агентство допинг-тестирования обвинило трехкратного чемпиона Европы Дмитрия Чумака в попытке дать взятку допинг-офицеру ради уклонения от теста на допинг. Сам спортсмен отверг все замечания. И подчеркнул, что запрещенных веществ после проверки в его организме не нашли.
Допинг обнаружили и у троих призеров предыдущих Олимпиад. Положительные пробы зафиксировали у:
- бронзового призера Олимпийских игр-2008 Натальи Давыдовой;
- серебряной медалистки Олимпийских игр-2008 Ольги Коробки;
- чемпиона Олимпийских игр-2012 Алексея Торохтия.
Все трое тяжелоатлетов лишились медалей и президентской стипендии.