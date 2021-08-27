Ведь украинские спортсмены завоевали еще 18 наград разного достоинства. Об этом в эфире программы Екатерины Соляр на 24 канале рассказал министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт.

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Гутцайт: нужно не только искать одного кумира

В итоге Украина на Олимпиаде-2020 имеет 1 "золото", 6 "серебра", 12 "бронзы" и 44 место в общем медальном зачете. Глава Минспорта подчеркнул, что есть еще 23 спортсмена, которые были рядом с медалями и заняли 4, 5, 6 место.

Нужно восхищаться всеми другими спортсменами, не только Жаном Беленюком,

– заметил он.

По словам Гутцайта, нужно не только одного кумира искать. А в целом гордиться всеми, кто приехали с Олимпиады с наградами. К тому же стоит увлекаться вообще спортом и всей олимпийской сборной. Ведь это спортсмены, которые представляли наше государство на соревнованиях самого высокого уровня.



Украинские призеры Олимпиады-2020 / инфографика 24 канала

Министр также ответил, почему Паралимпийские игры не вызывают столь интереса, как Олимпийские. По его мнению, Олимпиада – это зрелище для всего мира, которое ожидают все страны. При этом когда они заканчиваются, уже после них уже начинается Паралимпиада.

"Паралимпийские игры – это люди с проблемами со здоровьем. Это тоже очень важные соревнования для всего мира. Но вы же видите, что Олимпийские – это топ", – отметил он.

Впрочем, добавил, что Украина следит и болеет за паралимпийской сборной. Ведь каждое выступление нашего спортсмена важно для страны.

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