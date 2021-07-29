Наказание за допинг
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом лишил стипендий Наталью Давыдову, Ольгу Коробку и Алексея Торохтия.
Примечательно Отстраненный украинский спортсмен заявил, что летит на Олимпиаду-2020 в Токио
Согласно документу, президент решил лишить:
- Давыдову Наталью Анатольевну государственной стипендии, назначенной указом президента Украины от 3 января 2013 № 2;
- Коробку Ольгу Васильевну государственной стипендии, назначенной указом президента Украины от 3 января 2013 № 2;
- Торохтия Алексея Павловича государственной стипендии, назначенной указом президента Украины от 23 ноября 2015 № 653.
Украинских тяжеловесов поймали на допинге
Тяжелоатлетка Наталья Давыдова завоевала "бронзовую" медаль Олимипады-2008 в Пекине. Через 8 лет украинку обвинили в употреблении допинга.
Результаты повторного анализа допинг-проб, взятых в Пекине, оказались положительными.
Еще одна украинская тяжелоатлетка Ольга Коробка завоевала "серебро" Олимпиады-2008. В феврале 2012 года она получила дисквалификацию на 4 года за употребление допинга.
Тяжелоатлет Алексей Торохтий в 2012 году выиграл "золото" Олимпийских игр в Лондоне. И Международный олимпийский комитет в 2019 году лишил его медали из-за допинга.
Также МОК отобрал медали в Давыдовой и Коробки.