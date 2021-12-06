Прогресс Антона Дудченко

Едва ли не самым большим открытием сборной Украины на старте нового сезона стал Антон Дудченко. Если коротко, то за 4 гонки он набрал 56 очков, когда за весь прошлый сезон смог получить 83 балла.

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В прошлом году значительную часть очков он получил благодаря финишу на 5 месте в индивидуальной гонке. Теперь же Антон собирает очки от гонки до гонки. Три финиша в зачетной зоне из четырех гонок.

Возможно, Антон находится в лучшей форме, чем соперники, которые впоследствии догонят его. Но Дудченко удалось солидно прибавить в скорости.

К примеру, Антон продемонстрировал 18-й результат по скорости в гонке преследования. А на финальном круге "индивидуалки" его темп был одиннадцатым. Украинец опередил Кентена Фийона-Майе и Йоханнеса Бё.

В индивидуальной гонке Дудченко был самым быстрым среди украинцев, продемонстрировав 33-е время ходом.

Стабильный Пидручный

Во всех своих гонках в очки заехал лидер сборной Украины Дмитрий Пидручный. Стабильность Дмитрия не может не радовать. Дмитрий подошел к сезону в хорошей форме благодаря лучшей подготовке. Сам Пидручный говорил, что подготовка в 2021 году была намного лучше, чем в предыдущем сезоне.

Украинец продемонстрировал лучшее чистое время прохождения своего этапа во время эстафеты. Дмитрий лучше всех участников эстафеты, среди которых были титулованный Иоганнес Бё, мощный Эмильен Жаклен и другие.



Дмитрий Пидручный / Фото Getty Images

Сильной стороной Пидручного является стрельба, но Дмитрию еще есть над чем работать. Только во время спринта и эстафеты он отработал чисто на двух огневых рубежах. Интересно, что Пидручный продемонстрировал 3-й результат по скорострельности в мужской гонке преследования, но допустил 4 промаха.

Высокий результат украинцев в эстафете

На втором этапе состоялись первые в сезоне эстафеты. Юрай Санитра выставил на гонку Артема Приму, который приехал из Норвегии после того, как в команде произошла вспышка коронавируса, Дмитрия Пидручного, Богдана Цымбала и Антона Дудченко.

Именно эта четверка в прошлом сезоне продемонстрировала лучший результат сборной Украины в эстафете. В Поклюке украинцы финишировали на высоком пятом месте.

В Эстерсунде "сине-желтые" повторили свое достижение и могли даже сразиться за высшие места, если бы не круг штрафа на этапе Цымбала. В лице Дудченко сборная Украины получила третьего ровного биатлониста на эстафету на Олимпиаде.

В то же время Цымбалу еще придется бороться за место в составе. Проблема только в том, что конкурентов у Богдана очень мало.

Руслан Ткаленко и Артем Тищенко еще не провели в этом году ни одной гонки на Кубке мира. Тарас Лесюк только на 93-й строчке завершил спринт, а на дебютанта Дениса Насыко – вряд ли сейчас сделают ставку. Какое состояние у Сергея Семенова – неизвестно.

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Катастрофическая форма женской сборной Украины

Традиционно болельщики ждут лучших результатов от женской команды, которая приучила к нескольким медалям за сезон. Но уже сейчас перспективы нашей сборной очень туманны. Нет ровной четверки…

Как и в предыдущие годы, лучше всего к новому сезону подошла Юлия Джима. Украинка уже трижды финишировала в очках и провела хорошую гонку преследования. Несмотря на два штрафных круга, Юлия удержалась в топ-15.

Она продемонстрировала 21-й результат по скорости хода. По словам тренера Уроша Велепца, пока это максимум!

В Эстерсунде женская команда провела худшую эстафету за последние два года, заняв 10-е место. До этого в 2019 году украинки финишировали на 15 месте в Рупольдинге.

Наставник команды Велепец обратил внимание не на позицию команды, а на отставание. На финише украинки проиграли Франции более 4 минут. Это слишком много!

Хотя в этом сезоне команда могла готовиться в лучших условиях, чем в прошлом, но на подготовку повлияли болезни. К примеру, выступить на Кубке мира до сих пор не смогла Ирина Петренко, на которую планируют делать ставку в дальнейшем.

Традиционно женская команда тренируется с разными тренерами. В частности, Сестры Семеренко готовились к новому сезону с личным тренером Григорием Шамраем.



Вита Семеренко / Фото Getty Images

Поэтому Велепец снимает с себя ответственность за результаты сестер. Следует обратить внимание, что из-за подобной ситуации с разными тренерами не выдержал Юрай Санитра и после одного сезона у руля женской команды отказался от своей должности.

Сестры Семеренко не впечатляют второй сезон подряд. Валентина сумела занять 17-е место в индивидуальной гонке благодаря удачной стрельбе. Ходом Валя продемонстрировала только 62-й результат.

Логично, что Велепец принял решение отправить обеих биатлонисток на Кубок IBU, где они должны набрать форму. На Кубок мира легендарные сестры смогут вернуться в 2022 году.

На втором этапе в сборной дали шанс Анастасии Меркушиной, но она не оправдала ожиданий. В "индивидуалке" только 71-й результат и проваленный первый этап эстафеты. Сама Анастасия не знает, что с ней происходит.

У меня в глазах темнело, я терпела. Пыталась хоть за кем-нибудь зацепиться и увидела, что и соперницы не едут вокруг меня. Что со мной – у меня нет объяснения,

– прокомментировала Меркушина выступление в эстафете.



Анастасия Меркушина / Фото Getty Images

Насчет Дарьи Блашко и Елены Билосюк несколько рано делать выводы. В прошлом сезоне Блашко была второй после Джимы в зачете Кубка мира среди украинок. В 2021 году на Кубке мира она провела только спринт и эстафету.

Что касается Елены Билосюк, то биатлонистка, как сама об этом говорит, на старте никогда не отличалась хорошей скоростью. Однако именно она в эстафете вытянула Украину на 10 место.

На первом в сезоне спринте Билосюк единственной из украинок оказалась в зачетной. После гонки она сказала, что готова уступить свое место молодежи. Но сейчас никто не наступает на пятки Елене.

Я всегда говорю, что незаменимых людей нет. Я очень надеюсь, что наша молодежь наступит мне на пятки и я скажу, что смогу достойно уйти. Конечно, даже во время Олимпийских игр бегут те, кто сильнее на тот или иной момент. Нет такого, что Билосюк или Пидгрушная бежит последний этап из-за того, что она Пидгрушная,

– резюмировала Елена.

К сведению. В 2021 году состоится еще два этапа Кубка мира в Хохфильцене и Анси. Пока украинская сборная не готова к сезону функционально. И традиционно попытается набрать форму в течение сезона.