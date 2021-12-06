Прогрес Антона Дудченка

Чи не найбільшим відкриттям збірної України на старті нового сезону став Антон Дудченко. Якщо коротко, то за 4 гонки він набрав 56 очок, коли за весь минулий сезон спромігся здобути 83 бали.

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Торік значну частину очок він здобув завдяки фінішу на 5-у місці в індивідуальній гонці. Тепер же Антон збирає очки від гонки до гонки. Три фініші у заліковій зоні з чотирьох гонок.

Можливо, Антон перебуває у кращій формі, аніж суперники, які згодом наздоженуть його. Але Дудченку вдалося солідно додати у швидкості.

Наприклад, Антон продемонстрував 18-й результат за швидкістю у гонці переслідування. А на фінальному колі "індивідуалки" його темп був одинадцятим. Українець випередив Кентена Фійона-Має та Йоганнеса Бьо.

Загалом в індивідуальній гонці Дудченко був найшвидший серед українців, продемонструвавши 33-й час ходом.

Стабільний Підручний

У всіх своїх гонках в очки заїхав лідер збірної України Дмитро Підручний. Стабільність Дмитра не може не тішити. Дмитро підійшов до сезону в хорошій формі завдяки кращій підготовці. Сам Підручний говорив, що підготовка у 2021 році була набагато краща, аніж у попередньому сезоні.

Українець продемонстрував найкращий чистий час проходження етапу під час естафети. Дмитро кращий за всіх учасників естафети, серед яких були титулований Йоганнес Бьо, потужний Емільєн Жаклен та інші.



Дмитро Підручний / Фото Getty Images

Сильною стороною Підручного є стрільба, але наразі Дмитру ще є над чим працювати. Тільки під час спринту та естафети він відпрацював чисто на двох вогневих рубежах. Цікаво, що Підручний продемонстрував 3-й результат за скорострільності у чоловічій гонці переслідування, але допустив 4 промахи.

Високий результат українців в естафеті

На другому етапі відбулися перші в сезоні естафети. Юрай Санітра виставив на гонку Артема Приму, який приїхав з Норвегії після того, як у команді стався спалах коронавірусу, та Дмитра Підручного, Богдана Цимбала та Антона Дудченка.

Саме ця четвірка у минулому сезоні продемонструвала найкращий результат збірної України в естафеті. У Поклюці українці фінішували на високому 5-у місці.

В Естерсунді "синьо-жовті" повторили своє досягнення й могли навіть поборотися за вищі місця, якби не коло штрафу на етапі Цимбала. В обличчі Дудченка збірна України отримала третього рівного біатлоніста на естафету на Олімпіаді.

Водночас Цимбалу ще доведеться виборювати місце у складі. Проблема тільки в тому, що конкурентів у Богдана вкрай мало.

Руслан Ткаленко і Артем Тищенко досі не провели у цьому році жодної гонки на Кубку світу. Тарас Лесюк тільки на 93-й сходинці завершив спринт, а на дебютанта Дениса Насико – навряд чи зараз зроблять ставку. Який стан у Сергія Семенова – невідомо.

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Катастрофічна форма жіночої збірної України

Традиційно вболівальники чекають кращих результатів від жіночої команди, яка привчила до декількох медалей за сезон. Але вже зараз перспективи нашої збірні вкрай туманні. Немає рівної четвірки…

Як і в попередні роки найкраще до нового сезону підійшла Юлія Джима. Українка вже тричі фінішувала в очках та провела непогану гонку переслідування. Попри два штрафні кола Юлія втрималася у топ-15.

Вона продемонструвала 21-й результат за швидкістю ходу. За словами тренера Уроша Велепця, наразі це максимум!

В Естерсунді жіноча команда провела найгіршу естафету за останні два роки, посівши 10-е місце. До цього у 2019 році українки фінішували на 15-у місці в Рупольдингу.

Наставник команди Велепець звернув увагу не на позицію команди, а відставання. На фініші українки програли Франції понад 4 хвилини. Це надто багато!

Хоча у цьому сезоні команда могла готуватися у кращих умовах, аніж торік, але на підготовку вплинули хвороби. Наприклад, виступити на Кубку світу досі не змогла Ірина Петренко, на яку планують робити ставку в подальшому.

Традиційно жіноча команда тренується з різними тренерами. Зокрема, Сестри Семеренко готувалися до нового сезону з особистим тренером Григорієм Шамраєм.



Віта Семеренко / Фото Getty Images

Тому Велепець знімає із себе відповідальність за результати сестер. Слід звернути увагу, що через подібну ситуацію з різними тренерами не витримав Юрай Санітра і після одного сезону біля керма жіночої команди відмовився від своєї посади.

Сестри Семеренко не вражають другий сезон поспіль. Валентина зуміла посісти 17-е місце в індивідуальній гонці завдяки вдалій стрільбі. Ходом Валя продемонструвала тільки 62-й результат.

Логічно, що Велепець прийняв рішення відправити обох біатлоністок на Кубок IBU, де вони мають набрати форму. На Кубок світу легендарні сестри зможуть повернутися у 2022 році.

На другому етапі у збірній дали шанс Анастасії Меркушиній, але вона не виправдала очікувань. В "індивідуалці" тільки 71-й результат і провалений перший етап естафети. Сама Анастасія не знає, що з нею відбувається.

У мене в очах темніло, я терпіла. Намагалася хоч за кимось зачепитись і побачила, що й суперниці не їдуть навколо мене. Що зі мною – у мене немає пояснення,

– прокоментувала Меркушина виступ в естафеті.



Анастасія Меркушина / Фото Getty Images

Щодо Дарії Блашко та Олени Білосюк дещо рано робити висновки. У минулому сезоні Блашко була другою після Джими в заліку Кубка світу серед українок. У 2021 році на Кубку світу вона провела тільки спринт й естафету.

Щодо Олени Білосюк, то біатлоністка, як сама про це говорить, на старті ніколи не відзначалася хорошою швидкістю. Однак саме вона в естафеті витягнула Україну на 10-е місце.

На першому в сезоні спринті Білосюк єдиною з українок опинилася у заліковій. Після гонки вона сказала, що готова поступитися своїм місцем молоді. Та зараз ніхто на п’яти Олені не стає.

Я завжди говорю, що незамінних людей немає. Я дуже сподіваюся, що наша молодь таки наступить мені на п'яти і я скажу, що зможу гідно піти. Звичайно, навіть під час Олімпійських ігор біжать ті, хто сильніший на той чи інший момент. Немає такого, що Білосюк чи Підгрушна біжить останній етап через те, що вона Підгрушна,

– резюмувала Олена.

До уваги. У 2021 році відбудуться ще два етапи Кубка світу у Хохфільцені та Ансі. Поки українська збірна не готова до сезону функціонально. І традиційно спробує набрати форму впродовж сезону.