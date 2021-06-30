Ломаченко: Верю, что Усик может победить
Ломаченко заявил, что верит в победу Усика в поединке с чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF. Впрочем, Василий уверен, что Усика ждет тяжелый поединок.
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Конечно, я верю, что он может победить. У него очень хороший шанс, но это точно будет нелегко, потому что Джошуа также знает, что он должен делать в ринге,
– заявил Ломаченко.
По словам Ломаченко, встреча Усика и Джошуа – это противостояние боксерских стилей. По мнению боксера, преимущество Усика – скорость.
"Джошуа также знает бокс, у него также был любительский опыт. Это будет интересный поединок, очень интересный. Александр гораздо быстрее. Это будет противостояние стилей", – резюмировал Ломаченко.
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Что известно о бое Усик – Джошуа
- Эдди Хирн, промоутер Джошуа, заявил, что бой состоится 25 сентября. Хотя WBO санкционировала поединок, до сих пор о встрече не было объявлено официально.
- Скорее всего, Усик и Джошуа встретятся в Лондоне на стадионе "Уэмбли" или арене "Тоттенхэма". Ранее команда Усика выражала желание провести встречу в Киеве на НСК "Олимпийский".
- На кону боя Усик – Джошуа будут стоять все титулы британца – WBA, WBO, IBF.
- Усик может стать чемпионом мира в двух весовых категориях и повторить достижения Эвандера Холифилда и Дэвида Хэя. Оба становились чемпионами мира в первом тяжелом и тяжелом весах.