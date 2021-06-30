Ломаченко: Верю, что Усик может победить

Ломаченко заявил, что верит в победу Усика в поединке с чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF. Впрочем, Василий уверен, что Усика ждет тяжелый поединок.

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Конечно, я верю, что он может победить. У него очень хороший шанс, но это точно будет нелегко, потому что Джошуа также знает, что он должен делать в ринге,

– заявил Ломаченко.

По словам Ломаченко, встреча Усика и Джошуа – это противостояние боксерских стилей. По мнению боксера, преимущество Усика – скорость.

"Джошуа также знает бокс, у него также был любительский опыт. Это будет интересный поединок, очень интересный. Александр гораздо быстрее. Это будет противостояние стилей", – резюмировал Ломаченко.

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