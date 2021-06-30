Ломаченко: Вірю, що Усик може перемогти

Ломаченко заявив, що вірить в перемогу Усика в поєдинку з чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF. Втім, Василь впевнений, що Усика чекає важкий поєдинок.

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Звичайно, я вірю, що він може перемогти. У нього є дуже хороший шанс, але це точно буде нелегко, тому що Джошуа також знає, що він повинен робити в ринзі,

– заявив Ломаченко.

За словами Ломаченка, зустріч Усика та Джошуа – це протистояння боксерських стилів. На думку боксера, перевагою Усика є швидкість.

"Джошуа також знає бокс, у нього також був аматорський досвід. Це буде цікавий поєдинок, дуже цікавий. Олександр набагато швидший. Це буде протистояння стилів", – резюмував Ломаченко.

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