Против Усика нужно использовать грязную тактику: Джошуа дали совет перед реваншем

Абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Джош Тейлор дал совет Энтони Джошуа перед реваншем с Александром Усиком. В первом поединке Усик победил единогласным решением судей.

По словам Тейлора, Энтони надо выйти, занять центр ринга, идти вперед и со старта заставить Усика отступать.

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"Если Джошуа будет делать в реванше то же самое, что в первом бою, то он снова проиграет. И так будет пять раз из пяти. Единственный вариант, при котором я вижу победу Джошуа и считаю, что именно так он и должен биться, – это пойти вперед и применить свои габариты и мощность. Выйти, занять центр ринга, идти вперед и со старта заставить Усика отступать. Плотно закрыться, принять несколько ударов в блок, подобраться к нему, дать волю рукам, связать его, побороться, бить его по плечам, рукам и спине.

Знаете, нужно использовать грязные тактики. В конце концов, это же бой. Так Джошуа измордует Усика. Я считаю, что он может победить Александра, используя свои габариты и мощность, прессингуя его с начала боя", – заявил он.

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