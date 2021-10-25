За словами Тейлора, Ентоні треба вийти, зайняти центр рингу, йти вперед і зі старту змусити Усика відступати.

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"Якщо Джошуа робитиме в реванші те ж саме, що в першому бою, то він знову програє. І так буде п'ять разів з п'яти. Єдиний варіант, при якому я бачу перемогу Джошуа і вважаю, що саме так він і повинен битися, – це піти вперед і застосувати свої габарити і потужність. Вийти, зайняти центр рингу, йти вперед і зі старту змусити Усика відступати. Щільно закритися, прийняти кілька ударів на блок, підібратися до нього, дати волю рукам, зв'язати його, поборотися, бити його по плечах, руках і спині.

Знаєте, потрібно трохи використовувати брудні тактики. Зрештою, це ж бій. Так Джошуа вимордує Усика. Я вважаю, що він може перемогти Олександра, використовуючи свої габарити і потужність, пресингуючи його з початку бою", – заявив він.

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