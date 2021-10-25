По словам Тейлора, Энтони надо выйти, занять центр ринга, идти вперед и со старта заставить Усика отступать.
К слову Усик приобрел себе "монстра на колесах" после победы над Джошуа: фото
"Если Джошуа будет делать в реванше то же самое, что в первом бою, то он снова проиграет. И так будет пять раз из пяти. Единственный вариант, при котором я вижу победу Джошуа и считаю, что именно так он и должен биться, – это пойти вперед и применить свои габариты и мощность. Выйти, занять центр ринга, идти вперед и со старта заставить Усика отступать. Плотно закрыться, принять несколько ударов в блок, подобраться к нему, дать волю рукам, связать его, побороться, бить его по плечам, рукам и спине.
Знаете, нужно использовать грязные тактики. В конце концов, это же бой. Так Джошуа измордует Усика. Я считаю, что он может победить Александра, используя свои габариты и мощность, прессингуя его с начала боя", – заявил он.
Реванш Усик – Джошуа: что известно
- Боксеры должны провести реванш до 25 апреля. Второй поединок запланирован на февраль – март 2022 года.
- В первом поединке Усик одержал победу по единогласному решению судей. Произошло это на глазах родных болельщиков Джошуа.
- Пока неизвестно, где состоится реванш. Украинская команда хочет провести поединок в Киеве.
- Оба бойца будут настроены лишь на победу. Британец захочет реабилитироваться в глазах поклонников, а главной задачей Александра будет сохранение чемпионских поясов, которые он отобрал у соперника.