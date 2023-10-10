Против игроков Динамо со скандальной вечеринки в комендантский час начали расследование

Комитет этики и честной игры Украинской ассоциации футбола начал расследование из-за участия юных футболистов киевского Динамо в вечеринке во время комендантского часа в Киеве.

Комитет этики и честной игры УАФ рассматривает эту ситуацию как явное нарушение имиджа футбола. Так что начал соответствующее расследование.

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Напомним, речь идет о трех игроках юношеской команды Динамо. Их было отмечено на скандальной вечеринке мажоров в киевском ресторане "Бохо" во время комендантского часа. Речь идет о Дмитрии Кремчанине, Кирилле Осипенко и Владиславе Гериче.

Когда об участии футболистов в этой вечеринке стало известно, в Динамо решили их наказать и провести с ними соответствующую беседу. Однако никаких деталей о наказании в киевском клубе решили озвучивать.

Что касается самого ресторана "Бохо", то журналистам неоднократно жаловались на его работу в ночное время, когда в Киеве комендантский час. В один из вечеров там было зафиксировано более 200 посетителей, многие из которых могли находиться в состоянии алкогольного опьянения. Но в полиции никоим образом не реагировали на эти нарушения.