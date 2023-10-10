Владельцам киевского ресторана "Бохо", который работает ночью, несмотря на комендантский час, и его посетителям откровенно наплевать на военное положение. Это момент возмущает других украинцев, которые придерживаются комендантского часа и считают такие ночные вечеринки в ресторанах просто недопустимыми в настоящее время.

К теме Игроки Динамо были на скандальной вечеринке мажоров в Киеве во время комендантского часа

Без комментариев от киевлян

Ведущие "ТаТоТаке" узнали в посетителях-нарушителях сразу троих футболистов киевского Динамо. Речь идет о Дмитрии Кремчанине, Кирилле Осипенко и Владиславе Гериче. Отметим, что из этого трио динамовцев только Кремчанину уже исполнилось 18 лет, другим двум только по 17 лет.

В столичном клубе не комментируют скандал с футболистами юношеской команды U-19.

Как стало известно Трибуне, в клубе уже наказали игроков-нарушителей и провели с ними серьезную беседу. Никто не раскрывает, как именно оштрафовали футболистов за посещение вечеринки во время комендантского часа.

Однако вряд ли президенту Динамо Игорю Суркису понравились такие проделки футболистов клуба.

Следует выделить тот факт, что Герич перебрался в структуру киевлян только в конце июля 2023 года, когда перешел из ПФК Львов. В текущем сезоне успел провести 97 минут в УПЛ в футболке снявшегося с чемпионата львовского клуба.

Похоже, что молодым футболистам Динамо вообще безразлично военное положение в Украине и войну в целом. Украинским игрокам следует взяться за голову, чтобы не пойти по наклонной в своей футбольной карьере, как это раньше уже сделала не одна звезда киевлян.