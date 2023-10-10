Центральный защитник хоть и выступал в течение 2019-го по 2022 год в стране-агрессоре, но уже 2 марта 2022-го покинул питерский Зенит. Лишь в конце июля перебрался в турецкий Адана Демирспор, а уже 16 января 2023 вернулся в Шахтер.

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Доброе сердце "горняка"

С того момента Ярослав успел побыть капитаном "горняков" в нескольких матчах и помочь украинским военным. Ракицкий отметился очередным красивым и патриотическим поступком.

Центрбек взял на себя все расходы по реабилитации бойца 3-й ОШБр, который в мирное время был представителем ультраса Шахтера Никиты Стецюры. Защитник Украины воевал за родной Бахмут, являющийся одним из адских мест передовой, где и в апреле 2023-го получил тяжелое ранение.

К счастью, в Виннице врачам удалось стабилизировать состояние футболиста. Теперь военный проходит реабилитацию в столице Украины. Отметим, что один месяц реабилитации раненого военного обходится в 300 тысяч гривен.

Ракицкий уже помог болельщику на сумму в 1,1 миллиона гривен.

Напомним, что ранее футболист Шахтера посещал раненого болельщика в госпитале, куда приезжал не с пустыми руками. Ярослав подарил фану игровую футболку.

Интересно, что сразу после 24 февраля 2022 года играющие за рубежом украинские футболисты создали фонд, куда бросают свои пожертвования в поддержку родной страны. Инициатором такого шага стал нынешний тренер сборной Украины Сергей Реброва. Об этом ранее рассказывал полузащитник Дженоа Руслан Малиновский.

К слову. Ракицкий в текущем сезоне-2023/2024 провел за "горняков" уже 6 матчей, в которых забил один гол. Контракт Ярослава с Шахтером рассчитан до конца июня 2024 года.