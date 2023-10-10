Комітет етики та чесної гри УАФ розглядає цю ситуацію як явне порушення іміджу футболу. Тож розпочав відповідне розслідування.

Варте уваги Вже витратив понад мільйон: Ракіцький взяв на себе реабілітацію пораненого військового

Нагадаємо, мова йде про трьох гравців юнацької команди Динамо. Їх було помічено на скандальній вечірці мажорів в київському ресторані "Бохо" під час комендантської години. Мова йде про Дмитра Кремчаніна, Кирила Осипенка та Владислава Герича.

Коли про участь футболістів у цій вечірці стало відомо, в Динамо вирішили їх покарати та провести з ними відповідну бесіду. Однак жодних деталей про саме покарання в київському клубі вирішили озвучувати.

Щодо самого ресторану "Бохо", то журналістам неодноразово скаржилися на його роботу в нічний час, коли Києві комендантська година. В один з вечорів там було зафіксовано понад 200 відвідувачів, чимало з яких могли бути в стані алкогольного сп'яніння. І в поліції жодним чином не реагували на ці порушення.