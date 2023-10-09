Журналист Михаил Ткач опубликовал видео, где киевский ресторан "Бохо" работает ночью, несмотря на комендантский час в городе, который начинается в 23:00. В ресторане в это время немало посетителей, некоторые из которых были пьяны.

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Еще тогда журналист обратился ко всем с просьбой помочь идентифицировать посетителей ночной вечеринки в этом ресторане – "уставших от войны" мажоров.

Ведущие "ТаТоТаке" сумели заметить на видео среди посетителей вечеринки и футболистов киевского Динамо. Правда юношеской команды. Среди идентифицированных – вингер Дмитрий Кремчанин и центральный полузащитник Кирилл Осипенко. А также нападающий Владислав Герич. При этом если Кремчанину уже исполнилось 18 лет, то Герич только 7 ноября отметится свое 18-летие. А Осипенко 18 лет исполнится аж 19 января 2024 года

"Больше всего поражает присутствие на видео Владислава Герича, который только летом приехал из ФК Львов. Наверное, 4 гола в начале сезона выбили у парня землю из-под ног, поэтому для реабилитации из-за повреждений (пропускает последние туры) парень выбрал именно это киевское развлекательное заведение после полуночи", – отметили в "ТаТоТаке".