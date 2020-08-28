Баскетболисты НБА начали бойкот в знак протеста против насилия полиции в отношении темнокожих в США. После того, как матчи были перенесены с игроками провел разговор Майкл Джордан, сообщает ESPN.

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С чего все началось

Полицейские города Кеноша несколько раз произвели выстрелы в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда он садился в автомобиль после того, как пытался разнять двух поссорившихся женщин.

Первыми о своем бойкоте заявили в НБА. "Милуоки", базирующиеся в штате Висконсин, решили не выходить на матч против "Орландо". Далее их поддержали и другие команды, которые должны были проводить свои встречи в этот игровой день.

Баскетболистов из НБА поддержало руководство бейсбольной лиги MLS. Впоследствии акцию поддержала теннисистка Наоми Осака, которая выходила на протесты с требованием справедливости в расследовании дела Джорджа Флойда, так что и в этот раз она не могла остаться в стороне. Правда, после разговора с организаторами турнира теннисистка таки согласилась выйти на корт и даже праздновала победу в матче.

Отметим, что игроки клубов NBA выходили на матчи плей-офф в майках с надписью Black Lives Matter ("Жизни темнокожих имеют значение"), эта надпись также нанесено на паркет.

Сезон был под угрозой срыва

Существовала угроза досрочного завершения сезона, но накануне стороны договорились возобновить матчи плей-офф 28 или 29 августа.

Джордан стал связующим звеном между баскетболистами и руководством лиги. По информации источника, Джордан связывался с президентом профсоюза игроков Крисом Полом и пообщался с разыгрывающим "Хьюстона" Расселом Вестбруком.

Под влиянием Майкла Джордана другие владельцы команд НБА выразили готовность в дальнейшем быть более активными в вопросах социальной справедливости.

Добавим, что сначала Джордан поддержал бойкот баскетболистов, он был в восторге от твердой позиции спортсменов по вопросу расизма.