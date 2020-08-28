Осака отказалась от бойкота матча в США и ярко победила соперницу: видео
Теннисистка Наоми Осака, снявшаяся с полуфинала турнира в Нью-Йорке в знак протеста против полицейского насилия в США, все-таки изменила мнение и вышла на корт. Японка в шаге от поражения показала характер и победила соперницу из Эстонии.
Осака обыграла Котавейт в трех сетах. Матч длился 1 час и 53 минуты, пишет 24 канал.
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Наоми Осака (Япония) – Анетт Контавейт 2:1 (4:6, 6:2, 7:5)
Сперва японская теннисистка проигрывала сопернице 4:6, 0:2 и была только в одном очке от двойного брейка при счете 30:40. После чего она подала на эйс, который стал стартовой точкой ее победы. Далее Осака творила на корте настоящие чудеса и выиграла 9 геймов подряд, разбивая вдребезги свою соперницу.
В решающей партии за выход в полуфинал турнира Представительница из Эстонии зарядилась уверенностью от соперницы и отыгралась со счета 1:4. Эстонка могла довести матч до победы, она вела 40:15 и могла взять свою подачу и сравнять счет в сете. На тот момент японка вела в счете лишь с перевесом в один гейм – 6:5. Но по итогам уступила Осаке.
Японка остается лидером во встречах теннисисток – 4:1.
Соперницей Осаки в 1/2 финала турнира в США станет Элиза Мертенс, обе соперницы имеют одинаковое количество побед в противостояниях друг против друга – 1:1.
Отметим, что сначала японская теннисистка отказалась от участия в матче в знак протеста против полицейского насилия в США. Но после уговоров организаторов турнира все-таки изменила свое мнение и вышла на корт.
Осака – Контавейт видеообзор матча
Что известно об инциденте с участием Джейкоба Блейка
- Инцидент произошел 22 августа. Правоохранители якобы приехали на вызов из-за бытовой ссоры. В Сети опубликовали видео с места происшествия, на котором заметно, как Блейк выходит из авто по требованию полиции. Тогда мужчина ложится на машину, после чего один из копов хватает его за футболку и стреляет по меньшей мере несколько раз.
- Адвокаты Блейка позже отметили, что он пытался "уладить семейную ссору" между двумя женщинами. Эту информацию подтверждают и очевидцы.
- По словам невесты Блейка Лакиши Букер, в авто во время стрельбы находились трое детей Блейка, которые все видели. 29-летний мужчина сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии. Пуля повредила его позвоночник, из-за чего Блейк остается парализованным.
- Двух правоохранителей, причастных к инциденту, отстранили от работы. Против них начали дело из-за возможного превышения служебных полномочий.