Теннисистка Наоми Осака, снявшаяся с полуфинала турнира в Нью-Йорке в знак протеста против полицейского насилия в США, все-таки изменила мнение и вышла на корт. Японка в шаге от поражения показала характер и победила соперницу из Эстонии.

Осака обыграла Котавейт в трех сетах. Матч длился 1 час и 53 минуты, пишет 24 канал.

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Наоми Осака (Япония) – Анетт Контавейт 2:1 (4:6, 6:2, 7:5)

Сперва японская теннисистка проигрывала сопернице 4:6, 0:2 и была только в одном очке от двойного брейка при счете 30:40. После чего она подала на эйс, который стал стартовой точкой ее победы. Далее Осака творила на корте настоящие чудеса и выиграла 9 геймов подряд, разбивая вдребезги свою соперницу.

В решающей партии за выход в полуфинал турнира Представительница из Эстонии зарядилась уверенностью от соперницы и отыгралась со счета 1:4. Эстонка могла довести матч до победы, она вела 40:15 и могла взять свою подачу и сравнять счет в сете. На тот момент японка вела в счете лишь с перевесом в один гейм – 6:5. Но по итогам уступила Осаке.

Японка остается лидером во встречах теннисисток – 4:1.

Соперницей Осаки в 1/2 финала турнира в США станет Элиза Мертенс, обе соперницы имеют одинаковое количество побед в противостояниях друг против друга – 1:1.

Отметим, что сначала японская теннисистка отказалась от участия в матче в знак протеста против полицейского насилия в США. Но после уговоров организаторов турнира все-таки изменила свое мнение и вышла на корт.

Осака – Контавейт видеообзор матча

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