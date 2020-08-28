Баскетболісти НБА почали бойкот у знак протесту проти насильства поліції щодо темношкірих у США. Після того, як матчі були перенесені із гравцями провів розмову Майкл Джордан, повідомляє ESPN.

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З чого все почалось

Поліцейські міста Кеноша кілька разів зробили постріли у спину 29-річному афроамериканцю Джейкобу Блейку, коли він сідав у автомобіль після того, як намагався розняти двох посварених жінок.

Першими про свій бойкот заявили в НБА. "Мілуокі", що базуються в штаті Вісконсін, вирішили не виходити на матч проти "Орландо". Далі їх підтримали й інші команди, які повинні були проводити свої зустрічі в цей ігровий день.

Баскетболістів з НБА підтримало керівництво бейсбольної ліги MLS. Згодом акцію підтримала тенісистка Наомі Осака, яка виходила на протести з вимогою справедливості в розслідуванні справи Джорджа Флойда, так що і в цей раз вона не могла залишитися осторонь. Щоправда, після розмови з організаторами турніру тенісистка таки погодилась вийти на корт та навіть святкувала перемогу у матчі.

Наголосимо, що гравці клубів NBA виходили на матчі плей-офф в майках з написом Black Lives Matter ("Життя темношкірих мають значення"), цей напис також нанесено на паркет.

Сезон був під загрозою зриву

Існувала загроза дострокового завершення сезону, але напередодні сторони домовилися відновити матчі плей-офф 28 або 29 серпня.