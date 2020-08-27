Американский спорт снова может полностью остановиться, но на этот раз не из-за пандемии коронавируса, а из-за полицейского произвола в отношении темнокожих.

Полицейские города Кеноша несколько раз выстрелили в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда он садился в автомобиль после того, как пытался разнять двух поссорившихся женщин, пишет 24 канал.

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Видео стрельбы у Блейка

Wow. This Black man was shot several times in the back by @KenoshaPolice today. He was getting into his car after apparently breaking up a fight between two women. He’s in critical condition now. We demand JUSTICE! #BlackLivesMatter pic.twitter.com/I1reDEp4nw — Ben Crump (@AttorneyCrump) August 24, 2020

Бойкот спортсменов

Первыми о своем бойкоте заявили в NBA. "Милуоки", базирующиеся в штате Висконсин, решили не выходить на матч против "Орландо". Далее их поддержали и другие команды, которые должны были проводить свои встречи в этот игровой день.

NBA через бойкот приняла решение отложить все матчи плей-офф, которые назначены на среду, 26 августа. В ближайшее время руководство лиги проведет совещание в связи со сложившейся ситуацией.

Игроки клубов NBA выходили на матчи плей-офф в майках с надписью Black Lives Matter ("Жизни темнокожих имеют значение"), эта надпись также нанесена на паркет.

Баскетболистов из NBA поддержало руководство бейсбольной лиги MLS. Впоследствии акцию поддержала теннисистка Наоми Осака, которая выходила на протесты с требованием справедливости в расследовании дела Джорджа Флойда, так что и в этот раз она не могла остаться в стороне.

Японка отказалась выходить на полуфинал турнира в Нью-Йорке, который ради проведения был перенесен из Цинциннати.