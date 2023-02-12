Шахтер – моя семья: что сказал Мудрик на прощальной встрече с "горняками"
Источник:ютуб-канал Шахтера
Кое-что с опозданием, но все же произошло прощание Михаила Мудрика с Шахтером. Футболист прибыл в Варшаву после поединка Вест Хэм – Челси.
Михаил Мудрик отыграл 67 минут за "аристократов" в матче против "молотобойцев", в котором команды расписали мировую 1:1. После этого на следующий день уже прилетел в Варшаву, где базируется Шахтер перед матчами Лиги Европы.
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Мудрик: Грустно со всеми прощаться, но радостно всех снова увидеть
Михаил признался, что был рад снова увидеться с родной для себя командой. Мудрик поблагодарил всех за прошедшие годы и поддержку.
Двоякое чувство. Грустно со всеми прощаться, но радостно всех снова увидеть. Шахтер – это моя семья, это также все болельщики, которые поддерживали нас, поддерживали меня все это время. Хочу сказать большое спасибо и до встречи. Мне было приятно играть, когда за нас болели такие люди,
– сказал Мудрик.
Новичок лондонского Челси не стал выделять один из моментов в футболке Шахтера. Мудрик пожелал уже бывшим одноклубникам веры в себя.
Памятные моменты? Таких много. Начиная с дебюта и заканчивая матчами Лиги чемпионов. Много было ярких моментов. Хотел бы передать своим бывшим одноклубникам, чтобы они верили, что все возможно. И чтобы оставались такой же красивой, веселой командой, как сейчас,
– добавил левый вингер.
Напомним, что именно в столице Польши "горняки" проведут домашний матч 1/8 финала Лиги Европы против французского Ренна. Первая встреча между этими клубами состоится уже 16 февраля в 19:45 (по Киеву).
Главное о трансфере Мудрика в Челси
- 15 января 2023 года Михаил Мудрик официально стал футболистом Челси. Трансферная эпопея с украинцем закончилась, но не в пользу Арсенала, сражавшегося за левого вингера.
- Уже в этот день украинец посетил домашний матч Челси против Кристал Пелес, закончившийся минимальной победой подопечным Грэма Поттера.
- "Аристократы" отдали за Мудрика 100 миллионов евро. Правда, из них 30 миллионов будут в виде бонусов.
- Контракт Михаила с "синими" рассчитан до конца июня 2031 года.
- Михаил уже провел 3 поединка за новую команду, в которых не отличался результативными действиями. Украинский легионер выступает под 15-м номером.