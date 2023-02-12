Михайло Мудрик відіграв 67 хвилин за "аристократів" у матчі проти "молотобійців", у якому команди розписали мирову 1:1. Після чого наступного дня вже прилетів у Варшаву, де базується Шахтар перед матчами Ліги Європи.

Дивіться також Мудрик повернувся у Шахтар: емоційне відео прощання з "гірниками"

Мудрик: Сумно з усіма прощатися, але радісно всіх знову побачити

Михайло зізнався, що був радий знову побачитись із рідною для себе командою. Мудрик подякував усім за ці проведені роки та підтримку.

Двоякі відчуття. Сумно з усіма прощатися, але радісно всіх знову побачити. Шахтар – це моя сім'я, це також всі вболівальники які підтримували нас, підтримували мене весь цей час. Хочу сказати велике дякую і до зустрічі. Мені було приємно грати, коли за нас вболівали такі люди,

– сказав Мудрик.

Новачок лондонського Челсі не став виділяти якийсь один із моментів у футболці Шахтаря. Мудрик побажав вже колишнім одноклубникам віри у себе.

Пам'ятні моменти? Таких багато. Починаючи з дебюту і закінчуючи матчами Ліги чемпіонів. Багато було яскравих моментів. Хотів би передати своїм колишнім одноклубникам, щоб вони вірили, що все можливо. І щоб залишались такою ж гарною, веселою командою, як зараз,

– додав лівий вінгер.

Нагадаємо, що саме у столиці Польщі "гірники" проведуть домашній матч 1/8 фіналу Ліги Європи проти французького Ренна. Перша зустріч між цими клубами відбудеться вже 16 лютого о 19:45 (за Києвом).

Головне про трансфер Мудрика у Челсі