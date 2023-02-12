Михаил Мудрик отыграл 67 минут за "аристократов" в матче против "молотобойцев", в котором команды расписали мировую 1:1. После этого на следующий день уже прилетел в Варшаву, где базируется Шахтер перед матчами Лиги Европы.

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Мудрик: Грустно со всеми прощаться, но радостно всех снова увидеть

Михаил признался, что был рад снова увидеться с родной для себя командой. Мудрик поблагодарил всех за прошедшие годы и поддержку.

Двоякое чувство. Грустно со всеми прощаться, но радостно всех снова увидеть. Шахтер – это моя семья, это также все болельщики, которые поддерживали нас, поддерживали меня все это время. Хочу сказать большое спасибо и до встречи. Мне было приятно играть, когда за нас болели такие люди,

– сказал Мудрик.

Новичок лондонского Челси не стал выделять один из моментов в футболке Шахтера. Мудрик пожелал уже бывшим одноклубникам веры в себя.

Памятные моменты? Таких много. Начиная с дебюта и заканчивая матчами Лиги чемпионов. Много было ярких моментов. Хотел бы передать своим бывшим одноклубникам, чтобы они верили, что все возможно. И чтобы оставались такой же красивой, веселой командой, как сейчас,

– добавил левый вингер.

Напомним, что именно в столице Польши "горняки" проведут домашний матч 1/8 финала Лиги Европы против французского Ренна. Первая встреча между этими клубами состоится уже 16 февраля в 19:45 (по Киеву).

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