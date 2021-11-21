Главный редактор китайского медиа Global Times утром в воскресенье и вечером в субботу опубликовал три видео со спортсменкой. На первых двух видео Пэн Шуай ужинает вместе со своим тренером и друзьями в ресторане.

К слову В Китае могут отменить турниры WTA из-за скандального дела с пропавшей теннисисткой

Однако международное сообщество заявило об очевидном редактировании и постановочном характере видеоролика, требуя от китайского правительства доказательств того, что Пэн Шуай действительно не ограничена в своих правах.

Глава WTA Стив Саймон сказал, что из первых двух опубликованных клипов неясно, "свободна ли она и может ли она принимать решения и действовать самостоятельно, без принуждения или внешнего вмешательства", назвав видео "недостаточным" доказательством ее безопасности.

Все видео с Пэн Шуай

Кратко об исчезновении Пэн Шуай