Розмова між Бахом і Пен Шуай відбулася з допомогою відеозв'язку. Тривало їхнє спілкування 30 хвилин. Окрім президента МОК, участь також брали очільниця Комісії спортсменів МОК Емма Терхо та китайський член МОК Лі Лінгвей.

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"Я – здорова та перебуваю у безпеці"

На початку розмови Пен Шуай подякувала МОК за турботу про її добробут. За словами тенісистки, зараз вона перебуває у своєму будинку в Пекіні. Однак хотіла б, щоб поважали її приватне життя.

Як пояснила спортсменка, саме тому вона зараз віддає перевагу своїм друзям і сім'ї. Водночас запевнила, що продовжить займатися тенісом, адже дуже любить цей вид спорту.

"Для мене було полегшенням побачити, що з Пен Шуай – все добре, а це було нашою головною турботою. Вона мала дуже розслаблений вигляд. Я запропонувала їй нашу підтримку та наголосила, що вона може вийти з нами на контакт у будь-який зручний для неї час", – зазначила Емма Терхо.

Зауважимо, що у заяві МОК також міститься світлина, зроблена під час відеодзвінка. На ній видно, як спортсменка усміхається в камеру.

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Китайська тенісистка Пен Шуай під час розмови з президентом МОК Томасом Бахом / Фото МОК

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