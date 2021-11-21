Пропавшая китайская теннисистка Пэн Шуай впервые появилась на публике: странные видео
Источник:BBC
Китайская теннисистка Пэн Шуай впервые появилась на публике после обвинений в сексуальных домогательствах в адрес бывшего вице-премьера своей страны 75-летнего Чжана Гаоли.
Главный редактор китайского медиа Global Times утром в воскресенье и вечером в субботу опубликовал три видео со спортсменкой. На первых двух видео Пэн Шуай ужинает вместе со своим тренером и друзьями в ресторане.
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Однако международное сообщество заявило об очевидном редактировании и постановочном характере видеоролика, требуя от китайского правительства доказательств того, что Пэн Шуай действительно не ограничена в своих правах.
Глава WTA Стив Саймон сказал, что из первых двух опубликованных клипов неясно, "свободна ли она и может ли она принимать решения и действовать самостоятельно, без принуждения или внешнего вмешательства", назвав видео "недостаточным" доказательством ее безопасности.
Все видео с Пэн Шуай
Кратко об исчезновении Пэн Шуай
- Пэн Шуай опубликовала заявление, в котором обвинила бывшего вице-премьера Госсовета Китая Чжана Гаоли в сексуальных домогательствах.
- После удаления ее публикации сама Пэн не появлялась онлайн, а все упоминания о ней блокировались и удалялись.
- Китайский государственный телеканал CGTN опубликовал письмо от имени Шуай, адресованное Стиву Саймону. В нем теннисистка опровергала обвинения в сексуальном насилии.
- Это заявление еще больше обеспокоило президента WTA. Также Женская теннисная ассоциация требует независимых и подтвержденных доказательств того, что Пэн в безопасности.
- Китаянка в 2014 году была первой ракеткой мира в женском парном разряде. На ее счету победы в двух турнирах Grand Slam в паре с тайваньской теннисисткой Се Шувей.
- В одиночном разряде она поднималась на 14-ю строчку мирового рейтинга.