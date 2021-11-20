В WTA настроены решительно
Глава WTA Стив Саймон заявил, что в настоящее время отношения с Китаем находятся на распутье.
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Также Саймон отметил, что сейчас ассоциация готова пожертвовать бизнесом ради прав женщин.
Нам нужно начать с того, чтобы принимать соответствующие решения и не идти на компромиссы. Без сомнения, мы готовы отказаться от нашего бизнеса в Китае и справиться со всеми сложностями, которые возникнут из-за этого. Потому что это больше, чем бизнес,
– уверяет глава WTA.
В следующем году в Китае запланировано 10 турниров WTA, в которые входит Итоговый чемпионат. Это соглашение о проведении WTA Finals в Китае должно принести организации 1 млрд долларов.
Секс-скандал в Китае:
- Пэн Шуай опубликовала заявление, в котором обвинила бывшего вице-премьера Госсовета Китая Чжана Гаоли в сексуальных домогательствах.
- После удаления ее публикации сама Пен не появлялась онлайн, а все упоминания о ней блокировались и удалялись.
- Китайский государственный телеканал CGTN опубликовал письмо от имени Шуай, адресованное Стиву Саймону. В нем теннисистка опровергала обвинения в сексуальном насилии.
- Это заявление еще больше обеспокоило президента WTA. Также Женская теннисная ассоциация требует независимых и подтвержденных доказательств того, что Пэн в безопасности.
- Китайка в 2014 году была первой ракеткой мира в женском парном разряде. На ее счету победы в двух турнирах Grand Slam в паре с тайваньской теннисисткой Се Шувей.
- В одиночном разряде она поднималась на 14-ю строчку мирового рейтинга.