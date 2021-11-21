Головний редактор китайського медіа Global Times зранку в неділю та ввечері в суботу опублікував три відео зі спортсменкою. На перших двох відео Пен Шуай вечеряє разом зі своїм тренером і друзями в ресторані.

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Однак міжнародна спільнота заявила про очевидне редагування та постановочний характер відеоролика, вимагаючи від китайського уряду доказів того, що Пен Шуай справді не обмежена у своїх правах.

Очільник WTA Стів Саймон сказав, що з перших двох опублікованих кліпів неясно, "чи вільна вона і чи може вона ухвалювати рішення і діяти самостійно, без примусу чи зовнішнього втручання", назвавши відео "недостатнім" доказом її безпеки.

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Коротко про зникнення Пен Шуай