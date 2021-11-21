Головний редактор китайського медіа Global Times зранку в неділю та ввечері в суботу опублікував три відео зі спортсменкою. На перших двох відео Пен Шуай вечеряє разом зі своїм тренером і друзями в ресторані.
До слова У Китаї можуть скасувати турніри WTA через скандальну справу зі зниклою тенісисткою
Однак міжнародна спільнота заявила про очевидне редагування та постановочний характер відеоролика, вимагаючи від китайського уряду доказів того, що Пен Шуай справді не обмежена у своїх правах.
Очільник WTA Стів Саймон сказав, що з перших двох опублікованих кліпів неясно, "чи вільна вона і чи може вона ухвалювати рішення і діяти самостійно, без примусу чи зовнішнього втручання", назвавши відео "недостатнім" доказом її безпеки.
Всі відео з Пен Шуай
Коротко про зникнення Пен Шуай
- Пен Шуай опублікувала заяву, в якій звинуватила колишнього віцепрем'єра Держради Китаю Чжана Гаолі у сексуальних домаганнях.
- Після видалення її публікації сама Пен не з'являлася онлайн, а всі згадки про неї блокувалися та видалялися.
- Китайський державний телеканал CGTN опублікував лист від імені Шуай, адресований Стіву Саймону. У ньому тенісистка спростовувала звинувачення у сексуальному насильстві.
- Ця заява ще більше занепокоїла президента WTA. Також Жіноча тенісна асоціація вимагає незалежних і підтверджених доказів того, що Пен в безпеці.
- Китаянка у 2014 році була першою ракеткою світу у жіночому парному розряді. На її рахунку перемоги у двох турнірах Grand Slam у парі з тайванською тенісисткою Се Шувей.
- В одиночному розряді вона підіймалася на 14-й сходинку світового рейтингу.