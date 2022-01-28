Промоутер Усика потролил Фьюри из-за сорванного боя за "абсолют"

Александр Красюк, промоутер Александра Усика, прокомментировал отказ Тайсон Фьюри биться с украинцем. Промоутер "задел" цыганские корни Фьюри.

Гадалка предсказала поражение Фьюри

Сначала Фьюри записал видео, в котором оскорбил Усика. Он назвал украинца слабаком. За это "Цыганский король" получил на орехи от менеджера украинца Эгиса Климаса. Тот сказал, что Тайсон срывает бой с украинцем.

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Также промоутер Эдди Хирн заявил, что Фьюри не хочет сразиться с Усиком. Впоследствии в своем инстаграме Тайсон анонсировал поединок с официальным претендентом на пояс WBC Диллианом Уайтом.

Промоутер Красюк посмеялся над Фьюри, сказав, что гадалка увидела поражение "Цыганского короля" в бою против непобедимого украинца.

Похоже, гадалка предсказала Тайсону Фьюри плохой сценарий в его бою с Александром Усиком,

– написал Красюк.

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