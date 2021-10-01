Промоутер Усика дал неожиданный прогноз на бой Фьюри– Уайлдер

Промоутер чемпиона WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО) Александр Красюк поделился прогнозом на бой чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) с бывшим чемпионом Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО).

Александр Красюк считает, что Уайлдер 9 октября в поединке с Фьюри вернет себе пояс WBC супертяжелого веса.

К слову Джошуа, Фьюри или Уайлдер: кто должен стать следующим соперником Усика

"Бой Уайлдера и Фьюри? Конечно, Усик хочет выйти на победителя и получить четвертый пояс. У меня есть ощущение, что Тайсон Фьюри не будет успешен в этом бою. Уайлдер победит. И мы все будем верить, что Усик в будущем сделает объединительный бой. Будем работать, чтобы бой века состоялся", – сказал Красюк.

Что известно о противостоянии Фьюри – Уайлдер

Третий поединок между Фьюри и Уайлдером должен состояться 9 октября. Бойцы должны были встретиться еще летом, однако поединок перенесли.

Впервые боксеры встретились в 2018 году. Бой завершился ничьей, и Деонтей сохранил титул WBC.

В феврале 2020 года состоялся реванш, и Фьюри победил техническим нокаутом. Британец нанес Уайлдеру первое поражение.

Тайсон отказывался дать реванш Уайлдеру, однако суд заставил Фьюри провести бой с американцем.

Добавим, что Александру Усику по контракту еще предстоит провести реванш с Энтони Джошуа.